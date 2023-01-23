Balıklar kredi kartıyla alışveriş yaptı. 'Yok artık' dedirten haber

TRT Haber'in aktardığına göre; bir YouTuber olan Mutekimaru Channel, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği basabildiği bir sistem geliştirdi.

Balıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayımlandı.

HATA OLUŞTU AMA BALIKLAR OYUNA DEVAM ETTİ

15 Ocak'ta ilginç bir olay yaşandı. Balık sürüsü Pokémon Violet adlı oyunu oynarken bir arıza meydana geldi. Oyun, hata sebebiyle kapandı ancak hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam etti.

Balıklar ilk etapta kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı.

Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptı. Daha sonra konsolu kapattılar.

İADE İSTİYOR

Mutekimaru ise parasını geri istiyor. Çünkü Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini kaydetti.