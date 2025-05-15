Harika Avcı’dan korkutan haber! Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Güzelliği ve şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Harika Avcı zor günlerden geçiyor.

Avcı'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve uzun süredir evinden dışarı çıkmadığı iddiaları bir süre önce gündeme gelmişti. Uzun bir süredir haber alınamayan Avcı ile Onur Akay konuştu...

Onur Akay Harika Avcı'nın merak edilmesi üzerine yeni açıklamalarda bulundu:

"Ben bile aramayı unutmuşum ki; onun üzerine aradım ve Harika abla ile konuştuk" diyen Akay Harika Avcı'nın son durumuna dair şu bilgileri aktardı:

“KARACİĞERİM BİTTİ”

"Harika abla, 'Onur, yarın sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Bekledim ve konuştuğumuzda şunları dile getirdi: 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi. Bugün karaciğer sirozu ile mücadele ederken, tek derdi küçük dostunun güvende olması."