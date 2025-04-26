Harika bir geri dönüşle gelen zafer: Brighton, West Ham'ı son dakika golleriyle yıktı

Carlos Baleba'nın uzatma anlarındaki füzesi Brighton'a kritik üç puanı getirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Cumartesi günü Amex Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Brighton & Hove Albion, West Ham United karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti. Jack Hinshelwood'un pasında ceza sahası dışından harika bir vuruş yapan Ayari, topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarıda West Ham, Tomas Soucek ile gole yaklaştı. Maximilian Kilman'ın ortasına yükselen Soucek'in kafa vuruşunda kaleci Bart Verbruggen'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten döndü. 36. dakikada Brighton'ın Simon Adingra ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Alphonse Areola'nın Pervis Estupinan ve Mats Wieffer'in şutlarında yaptığı kurtarışların ardından Adingra topu ağlara göndermişti ancak pozisyonun başlangıcında Danny Welbeck'in ofsaytta olduğu belirlendi.

İkinci yarıya West Ham etkili başladı. 48. dakikada Jarrod Bowen'ın sağdan ortasında Mohammed Kudus, topu kaleci Verbruggen'in bacaklarının arasından ağlara yollayarak skoru 1-1'e getirdi. 83. dakikada yine Bowen'ın asistinde bu kez Tomas Soucek sahneye çıktı. Bowen'ın ortasına iyi yükselen Soucek, kafa vuruşuyla West Ham'ı 2-1 öne geçirdi.

Ancak Brighton pes etmedi. 89. dakikada Kaoru Mitoma, Brajan Gruda'nın kafa pasında yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Maçın kaderini belirleyen gol ise uzatma anlarında geldi. 90+2. dakikada Carlos Baleba, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşla topu köşeye göndererek Brighton'a 3-2'lik galibiyeti getirdi ve Amex Stadyumu'nu sevince boğdu. Bu sonuç, West Ham kenar yönetimindeki eski Brighton patronu Graham Potter'ı hayal kırıklığına uğrattı.

MARTILAR AVRUPA YARIŞINDA KALDI

Bu galibiyetle puanını yükselten Brighton, ligde 9. sıraya tırmandı ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını canlı tuttu. Son maçında Brentford'a 4-2 yenilerek yara alan Martılar, bu geri dönüşle önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Özellikle Soucek'in golünden sonra gösterdikleri direnç ve maç sonuna kadar mücadeleyi bırakmamaları teknik direktör Fabian Hurzeler'i memnun etti. Brighton bir sonraki maçında Newcastle United ile karşılaşacak.

POTTER İÇİN MUTSUZ DÖNÜŞ

West Ham United, Ipswich Town'ın Newcastle United'a kaybetmesiyle ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş olsa da, bu mağlubiyetle galibiyet hasretini sürdürdü. Şubat sonundan bu yana kazanamayan Londra ekibi, eski kulübü Brighton'a karşı da puan alamadı. İlk yarıda Soucek ile etkili olan West Ham, ikinci yarıda Niclas Füllkrug'un oyuna girmesiyle hücumda daha etkili oldu ve Kudus ile Soucek'in golleriyle öne geçmeyi başardı. Ancak savunmadaki zaaflar Brighton'ın son dakika baskısına dayanamadı ve galibiyet korunamadı. West Ham, iki ayı aşan galibiyet özlemini gelecek hafta Tottenham Hotspur karşısında sonlandırmaya çalışacak. Takım 17. sırada kalmasına rağmen, bitime dört maç kala düşme hattının 15 puan üzerinde bulunuyor.

MAÇ KÜNYESİ

Hakem: Darren England

Yardımcı Hakemler: Ian Hussin, Akil Howson

Dördüncü Hakem: Simon Hooper

VAR: Paul Tierney

Asistan VAR: Mark Scholes

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Sonucu: Brighton and Hove Albion 3, West Ham United 2.

90 +5' Tam Zamanlı: İkinci Yarı Sona Erdi, Brighton and Hove Albion 3, West Ham United 2.

90 +2' Gol! Brighton and Hove Albion 3, West Ham United 2. Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşunu sol alt köşeye gönderdi. Asist, korner sonrası Brajan Gruda'dan geldi.

90 +2' Korner, Brighton and Hove Albion. Jarrod Bowen uzaklaştırdı.

90 +1' Faul, Jarrod Bowen (West Ham United).

90 +1' Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

90 +1' Dördüncü hakem 3 dakika uzatma işaret etti.

89' Gol! Brighton and Hove Albion 2, West Ham United 2. Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) çok yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu sağ alt köşeye gönderdi. Asist, Brajan Gruda'dan kafa pasıyla geldi.

86' Oyuncu Değişikliği (West Ham): Emerson çıktı, Vladimír Coufal girdi.

85' Elle Oynama, Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion).

83' Gol! Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 2. Tomás Soucek (West Ham United) çok yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu sol alt köşeye gönderdi. Asist, Jarrod Bowen'dan orta ile geldi.

82' Oyuncu Değişikliği (Brighton): Matt O'Riley çıktı, Brajan Gruda girdi.

82' Oyuncu Değişikliği (Brighton): Jack Hinshelwood çıktı, Diego Gómez girdi.

81' Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

81' Faul, Emerson (West Ham United).

80' Ofsayt, Brighton and Hove Albion. Danny Welbeck ofsaytta yakalandı.

80' Sarı Kart: Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) faul nedeniyle sarı kart gördü.

78' Ofsayt, West Ham United. Niclas Füllkrug ofsaytta yakalandı.

77' Faul, Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion).

77' Mohammed Kudus (West Ham United) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

73' Korner, Brighton and Hove Albion. Jean-Clair Todibo uzaklaştırdı.

73' Engellenen Şut: Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Mats Wieffer.

72' Kurtarılan Şut: Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu kalenin üst orta kısmında kurtarıldı.

70' Korner, Brighton and Hove Albion. Maximilian Kilman uzaklaştırdı.

69' Korner, Brighton and Hove Albion. Konstantinos Mavropanos uzaklaştırdı.

65' Kaçan Şut: Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) sol zor açıdan sol ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Jack Hinshelwood.

64' Ofsayt, West Ham United. Niclas Füllkrug ofsaytta yakalandı.

63' Oyuncu Değişikliği (Brighton): Simon Adingra çıktı, Kaoru Mitoma girdi.

62' Oyuncu Değişikliği (Brighton): Solly March çıktı, Yankuba Minteh girdi.

62' Kaçan Şut: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist Jarrod Bowen.

60' Engellenen Şut: Mohammed Kudus (West Ham United) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi.

60' Korner, West Ham United. Bart Verbruggen uzaklaştırdı.

60' Kurtarılan Şut: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) ceza sahasının sağından sağ ayakla vuruşu sağ alt köşede kurtarıldı. Asist Lucas Paquetá.

59' Lucas Paquetá (West Ham United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

59' Faul, Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion).

57' Kaçan Şut: Konstantinos Mavropanos (West Ham United) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu direğin solundan dışarı gitti. Asist, duran top sonrası Jarrod Bowen'dan orta ile geldi.

55' Faul, Simon Adingra (Brighton and Hove Albion).

55' Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

54' Kurtarılan Şut: Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) altı pasın solundan kafa vuruşu sol üst köşede kurtarıldı. Asist, Matt O'Riley'den orta ile geldi.

53' Korner, Brighton and Hove Albion. Tomás Soucek uzaklaştırdı.

53' Engellenen Şut: Simon Adingra (Brighton and Hove Albion) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Jack Hinshelwood.

53' Engellenen Şut: Solly March (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi.

52' Korner, Brighton and Hove Albion. Jean-Clair Todibo uzaklaştırdı.

51' Engellenen Şut: Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) altı pasın solundan sol ayakla vuruşu engellendi.

50' Kurtarılan Şut: Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) altı pasın solundan kafa vuruşu sol alt köşede kurtarıldı. Asist, Matt O'Riley'den orta ile geldi.

50' Korner, Brighton and Hove Albion. Emerson uzaklaştırdı.

50' Faul, Lucas Paquetá (West Ham United).

50' Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

48' Gol! Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 1. Mohammed Kudus (West Ham United) çok yakın mesafeden sağ ayakla vuruşunu sağ alt köşeye gönderdi. Asist Jarrod Bowen.

45' Başlama Vuruşu! İkinci Yarı Başladı, Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 0.

46' Oyuncu Değişikliği (West Ham): James Ward-Prowse çıktı, Niclas Füllkrug girdi.

45 +2' Devre Arası: İlk Yarı Sona Erdi, Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 0.

45 +2' Engellenen Şut: James Ward-Prowse (West Ham United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi.

45 +1' Dördüncü hakem 2 dakika uzatma işaret etti.

39' Faul, Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).

39' Lucas Paquetá (West Ham United) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

36' Ofsayt, Brighton and Hove Albion. Mats Wieffer ofsaytta yakalandı. (VAR Sonrası Gol İptali)

36' Kurtarılan Şut: Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu sağ alt köşede kurtarıldı. Asist Yasin Ayari'den orta ile geldi.

36' Korner, Brighton and Hove Albion. Maximilian Kilman uzaklaştırdı.

35' Ofsayt, Brighton and Hove Albion. Solly March ofsaytta yakalandı.

33' Engellenen Şut: Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Yasin Ayari.

32' Faul, Tomás Soucek (West Ham United).

32' Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

32' Kurtarılan Şut: Tomás Soucek (West Ham United) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu sol üst köşede kurtarıldı. Asist Maximilian Kilman.

30' Kurtarılan Şut: Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) ceza sahasının sağından sol ayakla vuruşu sol alt köşede kurtarıldı.

29' Sarı Kart: Konstantinos Mavropanos (West Ham United) faul nedeniyle sarı kart gördü.

29' Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

29' Faul, Konstantinos Mavropanos (West Ham United).

25' Faul, Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion).

25' Jarrod Bowen (West Ham United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

23' Ofsayt, West Ham United. Jarrod Bowen ofsaytta yakalandı.

21' Ofsayt, Brighton and Hove Albion. Solly March ofsaytta yakalandı.

20' Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

20' Faul, Mohammed Kudus (West Ham United).

18' Kurtarılan Şut: Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu sol alt köşede kurtarıldı. Asist Simon Adingra.

17' Kaçan Şut: Lucas Paquetá (West Ham United) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu üstten ve soldan dışarı gitti. Asist James Ward-Prowse.

16' Engellenen Şut: Jarrod Bowen (West Ham United) sağ zor açıdan sol ayakla vuruşu engellendi. Asist Aaron Wan-Bissaka.

13' Gol! Brighton and Hove Albion 1, West Ham United 0. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşunu sağ üst köşeye gönderdi. Asist Jack Hinshelwood.

12' Faul, Emerson (West Ham United).

12' Solly March (Brighton and Hove Albion) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

10' Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

10' Faul, Tomás Soucek (West Ham United).

10' Kaçan Şut: Tomás Soucek (West Ham United) sağ zor açıdan sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Aaron Wan-Bissaka.

8' Engellenen Şut: Jarrod Bowen (West Ham United) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi. Asist Konstantinos Mavropanos.

5' Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) hücum yarı alanında serbest vuruş kazandı.

5' Faul, James Ward-Prowse (West Ham United).

5' Faul, Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).

5' Tomás Soucek (West Ham United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

4' Kaçan Şut: Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti. Asist Matt O'Riley.

0' Başlama Vuruşu! İlk Yarı Başladı.

Kadrolar açıklandı ve oyuncular ısınıyor.