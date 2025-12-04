Arsenal Kulübü, Güney Amerika futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında bulunan Ekvadorlu 16 yaşındaki Edwin ve Holger Quintero ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcuların 18 yaşına girdikten sonra Ağustos 2027'de takıma dahil olacağı belirtildi.

Independiente del Valle altyapısında forma giyen ve 17 Yaş Altı Ekvador Milli Takımı'nda da oynayan ikiz kardeşlerden Edwin Quintero sağ kanat, Holger Quintero ise forvet arkasında görev yapıyor.

Esmeraldas kentinde büyüyen Quintero kardeşler, Bayer Leverkusen'in yıldızı Piero Hincapie gibi Independiente del Valle'nin ünlü akademisinin tedrisatından geçti. Arsenal yönetimi, ikizlerin İngiltere'ye taşınacağı tarihe kadar olan süreçte, oyuncuların fiziksel ve mental gelişimleri için Ekvador kulübüyle yakın bir işbirliği yürütecek.