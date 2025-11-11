Türk futbolunun duayen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Arda Güler ile ilgili bir itirafta bulundu.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Arda Güler'in Avrupa'daki en özel futbolculardan biri olduğuna değinerek 'Onu izlerken zevk alıyorum.' diye konuştu.

Arda Güler ile ilgili daha önce babası Ümit Güler ile aralarında geçen bir konuşmayı da açıklayan Yılmaz Vural kendisine Arsenal konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Yılmaz Vural, "Babasısıyla sohbet ederken bana, 'Hocam ne yapsak ya? Arsenal istiyor' dedi. Ben de dedim ki, 'Sakın onu elleme! Bu çocuk Real Madrid'in A takımında, 19 yaşında. Üç dakika, beş dakika bile oynasa çok büyük şey. Sen ne diyorsun ya? Sakın oynamayın. Sabredin." ifadelerini kullandı.