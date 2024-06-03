Harita kıpkırmızı oldu. Bakandan uyarı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Harita kıpkırmızı oldu. Bakandan uyarı geldi

Haziran ayının gelişiyle birlikte Türkiye aşırı sıcaklar ile mücadele etmeye başladı. Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre bu hafta içinde termometreler 40’a dayanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, konu hakkında sosyal medya hesabından aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulundu.

Haziran ayı Afrika sıcaklarıyla beraber geldi ve ülke genelinde hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahmin haritasında bu hafta pek çok ilde termometrelerin 40 dereceye dayanacağı görülüyor.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda, sıcaklıkların hafta ortasına kadar batı, iç ve güney kesimlerde 6-10 derece artmasının beklendiği ifade edildi. Uyarıda, "Günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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BİR UYARI DA BAKAN'DAN GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların, bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtti.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, yurdumuz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenmektedir.” ifadelerini kullandı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi ve bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

sicaklik-1554835.jpgYükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşlara uyarışlarda bulunan Özhaseki, “Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

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