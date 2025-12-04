Türkiye'de idari yapıların gözden geçirilmesi yıllardır gündemde olan bir konu. Özellikle son yıllarda artan nüfus hareketleri, sanayi yatırımları ve turizm patlaması gibi faktörler, bazı ilçelerin "il" statüsüne kavuşma potansiyelini güçlendiriyor. "Konuşan Haritalar" tarafından güncellenen son değerlendirmeye göre, listeye tam 5 yeni ilçe daha eklendi.

Uzmanlar, mevcut illerin aşırı yük altında kaldığını ve yeni illerin özellikle Marmara, Ege ile Akdeniz gibi dinamik bölgelerde hizmet kalitesini artıracağını vurguluyor. Örneğin, İstanbul'un trafiği, Kocaeli'nin sanayi yoğunluğu veya Antalya'nın turizm trafiği gibi sorunlar, çevre ilçeleri bağımsız birimler haline getirmeyi zorunlu kılıyor. Rapora göre, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi metropollerin ilçeleri listenin başını çekiyor. Bazı ilçeler yıllardır il statüsü bekliyor, bazıları ise son yıllardaki hızlı büyüme rakamları sayesinde statüleri tartışılmaya başlanıyor.

İzmir’de Torbalı, Bergama, Ödemiş ve Aliağa il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında gösterildi. İstanbul'da ise Silivri, Tuzla ve Gebze öne çıktı.

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLÇELER

LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ

BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT

BERGAMA

SOMA

ALİAĞA

AKHİSAR

SALİHLİ

TORBALIÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

NAZİLLİALAŞEHİR

SÖKE

KUŞADASI

MİLAS

BODRUM

FETHİYE

SERİK

MANAVGAT

ALANYA

POLATLI

EREĞLİ

ERDEMLİ

SİLİFKE

CEYHAN

İSKENDERUN

VİRANŞEHİR

MİDYAT

SİLOPİ

ERCİŞ

DOĞUBAYAZIT