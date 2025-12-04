Türkiye'de idari yapıların gözden geçirilmesi yıllardır gündemde olan bir konu. Özellikle son yıllarda artan nüfus hareketleri, sanayi yatırımları ve turizm patlaması gibi faktörler, bazı ilçelerin "il" statüsüne kavuşma potansiyelini güçlendiriyor. "Konuşan Haritalar" tarafından güncellenen son değerlendirmeye göre, listeye tam 5 yeni ilçe daha eklendi.
Uzmanlar, mevcut illerin aşırı yük altında kaldığını ve yeni illerin özellikle Marmara, Ege ile Akdeniz gibi dinamik bölgelerde hizmet kalitesini artıracağını vurguluyor. Örneğin, İstanbul'un trafiği, Kocaeli'nin sanayi yoğunluğu veya Antalya'nın turizm trafiği gibi sorunlar, çevre ilçeleri bağımsız birimler haline getirmeyi zorunlu kılıyor. Rapora göre, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi metropollerin ilçeleri listenin başını çekiyor. Bazı ilçeler yıllardır il statüsü bekliyor, bazıları ise son yıllardaki hızlı büyüme rakamları sayesinde statüleri tartışılmaya başlanıyor.
İzmir’de Torbalı, Bergama, Ödemiş ve Aliağa il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında gösterildi. İstanbul'da ise Silivri, Tuzla ve Gebze öne çıktı.
İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLÇELER
LÜLEBURGAZ
ÇERKEZKÖY
SİLİVRİ
ÇORLU
TUZLA
KAPAKLI
GEBZE
ÇAYIROVA
DARICA
EREĞLİ
BANDIRMA
MUSTAFAKEMALPAŞA
İNEGÖL
TAVŞANLI
EDREMİT
BERGAMA
SOMA
ALİAĞA
AKHİSAR
SALİHLİ
TORBALIÖDEMİŞ
ÖDEMİŞ
NAZİLLİALAŞEHİR
SÖKE
KUŞADASI
MİLAS
BODRUM
FETHİYE
SERİK
MANAVGAT
ALANYA
POLATLI
EREĞLİ
ERDEMLİ
SİLİFKE
CEYHAN
İSKENDERUN
VİRANŞEHİR
MİDYAT
SİLOPİ
ERCİŞ
DOĞUBAYAZIT