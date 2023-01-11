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Harput Basın Müzesi’ne yoğun ilgi

Elazığ'da açılan "Harput Basın Müzesi" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:36
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Harput Basın Müzesi’ne yoğun ilgi

Harput Basın Müzesi’ne yoğun ilgi
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AA

Elazığ Belediyesi'nce "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında Harput Mahallesi'nde 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, basın müzesine dönüştürüldü.

Müzede, baskı kalıpları, matbaa, haberleşme araçları, basın yayın materyali sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, açılışta yaptığı konuşmada, kente kazandırılan müzenin anlamlı olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARA AKTARILMASI ÖNEMLİ"
Müzenin aslında Türkiye'de belediyecilik anlayışının nasıl şekillendiğinin, geliştiğinin, başarılı bir şekilde yürüdüğünün bir göstergesi olduğunu belirten Çam, şöyle konuştu:
"Harput'ta yapılan çalışmalarla belediyecilik açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın 1995 yılından bugüne Türkiye'ye kazandırmış olduğu o güçlü damarın buradaki tezahürünü görmüş oluyoruz. Basın camiamız gerçekten sessiz sedasız mütevazı bir şekilde önemli hizmetler yapıyor. Devlet sistemimizin, düzenimizin, milletimizin dünyaya açılan penceresinde önemli bir çakıl taşı. Güçlü bir şekilde gelişmesine katkı sağlayan önemli bir güç. Bugünün iletişim çağında basının, medyanın anlamı çok daha büyük. Dünyada büyük bir rekabet içindeyiz. Dünyaya medeniyet bahşetmiş bu güzel şehrimizin Harput’un insanlarının geçmişten gelen bütün birikimlerini en iyi şekilde tanınması gençlere, çocuklara aktarılması çok önemli."

"KÜLTÜR VE MEDENİYETİN ŞEHRİ"
"Her alanda çok muazzam açılım içindeyiz. Birlik ve beraberliğimizle birlikte geçmişimizden gelen bu gücü geleceğe taşımak adına başta müzecilik faaliyetleri olmak üzere bütün medeniyetimize ait değerlerimizi tanımamız, öne çıkartmamız siyasi açıdan önemli." diyen Çam, çalışma sayesinde gerek içeriden gerek dışarıdan gelecek turistlerin bölgede daha fazla vakit geçireceğini ve bölge ekonomisine daha çok katkı sağlayacağını kaydetti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman da Harput'un kültür ve medeniyetin ana kaynaklarından olduğunu belirtti.

Harput'ta güzel işlerin yapıldığını anlatan Toraman, "Elazığ Belediyesi Harput'ta pek çok atıl binaya fonksiyon kazandırmak konusunda canlılık kazandırmak konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de basın müzesidir. Elazığ'da basın yayın faaliyetleri çok köklü geçmişe sahip. Biz yerel basını ve basın yayın faaliyetlerini aslında şehirlerin hafızası olarak gözüyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise basın mensuplarıyla kente değer katmak için çalıştıklarını ve vaatlerinin içerisinde olan basın müzesini kısa sürede yaptıklarını aktardı.

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