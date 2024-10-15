Harris siyahi ve Latin oylarını hedefliyor

Kamala Harris siyahi ve Latin kökenli seçmenler arasında da açık ara önde olmasına rağmen, bazı demokratlar, Kasım ayında kendisi için oy kullanmaları için söz konusu grupları harekete geçirmek adına daha fazla şey yapması gerektiği konusunda uyardı.

Bunun bir nedeni de Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 2016 ve 2020'de elde ettiği kazanımların devamı niteliğinde, siyahi ve Latin kökenli seçmenleri kazanmada başarılı olduğunu gösteren son anketler.

New York Times ve Siena'dan yapılan bir anket, Harris'in siyah seçmenler arasında %78 desteğe sahip olduğunu, son seçimlerde Demokratların yaklaşık %90'lık desteğine karşılık, bu düşüşün çoğunun erkeklerden kaynaklandığını gösterdi.

Bu, çok ince farklarla sonuçlanacak gibi görünen bir yarışta kritik olabilir. Ve bu anketler başarısız olsa bile, kilit çekişmeli eyaletlerde siyah veya Latino seçmenler arasındaki mütevazı kazanımlar, sonucu etkileyebilir.