Harris, Trump'a cevap verdi: "Doğru ama öğrenciydim!"

Konuşmasından bir saat önce Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, Kuzey Karolina’yı ziyaret ederken kendi ekonomik gündeminden, aralarında %15’lik Amerikan yapımı vergi teklifinin de bulunduğu, bahsetti. Her iki aday da bu hafta ekonomiye ilişkin rakip vizyonları nedeniyle çekişmeli eyaletlerde kampanya yürütüyor. Bu, seçmenlerin oy kullanırken en önemli öncelik olduğunu söylediği önemli bir konu.

Cumhuriyetçilerin kendisinin “komünist” politikaları desteklediği yönündeki iddialarına örtük bir yanıt olarak Harris, kendini “bir kapitalist” olarak tanımladı. Pittsburgh Ekonomi Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte, “Yaklaşımımda pragmatik olacağıma söz veriyorum” dedi.

VERGİ İNDİRİMLERİ VE YENİ YATIRIMLAR

“Fırsat ekonomisi” vizyonunu temel alan Harris, genç ailelere, ilk kez ev sahibi olacak kişilere ve yaşlılara 100 milyar dolar değerinde vergi indirimleri ve finansal teşvikler yoluyla yardımcı olmak için yeni teklifler sundu. Yapay zeka, havacılık ve enerji geliştirme alanlarında yeni yatırımlar yapacağına söz verdi. Ancak Harris, büyük şirketler ve en zengin Amerikalılar için vergi oranlarının artırılması gerektiğini, böylece “adil paylarını ödeyebileceklerini” sözlerine ekledi.

Ayrıca seçilirse ABD’de inşaatın hızlandırılması için izin sistemini yeniden düzenleme, federal işler için üniversite diploması zorunluluğunu kaldırma ve sendika çıraklıklarını artırma sözü verdi. “Yeni bir yol çizmeyi ve Amerika’nın orta sınıfını büyütmeyi amaçlıyorum” diye savunurken, Trump’ın “orta sınıfımızı büyütme gibi bir niyeti yok, o sadece kendisi ve kendisi gibi insanlar için hayatı daha iyi hale getirmekle ilgileniyor” dedi.

TRUMP’A SERT ELEŞTİRİLER

Harris, MSNBC’ye verdiği ilk büyük solo röportajında Trump’ı sert bir dille eleştirerek, onun gümrük tarifesi önerileri konusunda “çok ciddi olmadığını” ve “Çin tarafından sürekli kandırıldığını” söyledi. Sözlerine “Tarife fikrini her yerde ortaya atamazsınız. O, bu konuların pek çoğu konusunda ciddi değil” diye devam etti.

Harris, ayrıca Trump kampanyasının üniversite öğrencisiyken McDonald’s’ta çalıştığına dair yalan söylediği iddiasına da ilk kez karşı çıktı. “McDonald’s’ta çalıştığımı söylememin bir nedeni de ülkemizde McDonald’s’ta çalışan ve aile geçindirmeye çalışan insanlar olması. Ben orada öğrenciyken çalıştım” dedi.

Harris’in bu açıklamaları, Trump’ın ekonomi yönetimi konusunda seçmenler nezdindeki üstünlüğünü zayıflatmaya çalıştığı bir dönemde geldi.