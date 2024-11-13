Harry Kane, milli takımdaki ayrılıkları eleştirdi

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, milli takım kampından ayrılan oyuncuların sayısından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kane, ITV Sport'a yaptığı açıklamada, “İngiltere her şeyden önce gelir. İngiltere, bir profesyonel futbolcu olarak oynayabileceğiniz en önemli yer” dedi. Geçici teknik direktör Lee Carsley'in son iki maçında dokuz oyuncu kadrodan ayrılırken, yerine genç oyuncular çağrıldı.

Son haftalarda Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Declan Rice, Aaron Ramsdale, Levi Colwill ve Jarrad Branthwaite sakatlık veya form durumları nedeniyle kadrodan ayrıldı. Everton’lı genç savunmacı Jarrad Branthwaite’in ardından yerine çağrılan Liverpool’lu Jarell Quansah, takımla son iki gündür antrenmanlara katılıyor.

Eksikliklerine rağmen İngiltere, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesinde Yunanistan ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Kane, sezon ortasında bazı oyuncuların sakatlıklarını bahane ederek milli takım yerine kulüp önceliğini seçmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti. Özellikle Trent Alexander-Arnold ve Declan Rice gibi oyuncuların sakatlıklarının ciddi olup olmadığı, bu süreçte futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu.