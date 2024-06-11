Hasadı 2 hafta erken başladı. Dönümü 130 TL

Kaynak: İHA
Hasadı 2 hafta erken başladı. Dönümü 130 TL

Yozgat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl arpa hasadı, 15 gün önce başladı. Ciftçiler verim endişesi yaşıyor. Biçerdöverler, geçen yıl dönümü 100 liraya hasat edilen arpayı, bu yıl 130 liraya hasat ediliyor.

Yozgat'ta kurak hava çiftçileri üzdü. Yerköy ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler, arpa hasadını 15 gün öne çekti. Arpa hasadı normal şartlarda haziran ayının sonunda başlıyordu.

Yerköy ilçesinde sabah saatlerinde tarlaya giden biçerdöverler, il ekonomisinde önemli yere sahip olan arpayı hasat ediyor. Geçen yıl dönümü 100 liraya hasat edilen arpa, bu yıl 130 liraya hasat ediliyor.

Yerköy'de uzun yıllar biçerdöver işiyle uğraştığını belirten Fatih Biçer, "Bazı bölgelerimizde son günlerde etkili olan dolu yağışı arpaya zarar verdi” dedi.

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