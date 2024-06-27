Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte

Düzenleme: Kaynak: AA
Hasadı başladı. 300 milyon dal rekolte

Isparta'ya bağlı Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde, seralarda yetiştirilen karanfillerin hasadı başladı.

Tomurcuk halinde kesilen ve özenle seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor. Bu renkli ürünler, özellikle Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bu sezon 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaptığı açıklamada Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde toplam 2 bin dekar alanda karanfil üretimi yapıldığını belirtti. Selçuk, bu yıl 300 milyon dal karanfil hasadı öngördüklerini ve bu ürünlerin özellikle Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildiğini vurguladı. Isparta'da üretilen karanfillerin Avrupa pazarında talep gördüğünü söyledi.

Karanfil üreticisi Murat Aslan ise dikime eylül ayında başladıklarını ve 9 ay sonra hasat ettiklerini belirtti. Aslan, köyde 85 dönüm arazide üretim yaptığını ve karanfil yetiştiriciliğinin istihdama önemli katkı sağladığını dile getirdi.

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