Hasadına başlandı kilosu 45 TL

Bilecik'teki üreticiler, hasadına başlanan 'Napolyon' cinsi kirazın bu yıl ki fiyatlardan memnun. Toptancıların 0-900 denilen ve halk arasında da 'Napolyon' diye adlandırılan kiraz 30 lira ile 45 lira arasında satılıyor.

Hasadına başlandı kilosu 45 TL

İHA'nın haberine göre, göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üreticiler, bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor. İlçede 43 yıllık üretim geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana da önemli geçim kaynağı olan kirazda bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kirazın parlak kırmızı rengi, "Kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor.

KİLOSU 30 İLA 45 TL ARASINDA

Sabah erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra tüketicilere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Toptancıların 0-900 denilen ve halk arasında da 'Napolyon' diye adlandırılan kiraz 30 lira ile 45 lira arasında satılıyor.

Öte yandan toplanan kirazlar, üreticiler tarafından Gölpazarı Kiraz Hali'ne getirilerek, Türkiye'de başta İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa olmak üzere ve ayrıca yurtdışındaki yerlere de ihraç ediliyor.

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