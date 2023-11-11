Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, seçim çalışmaları kapsamında 13 Kasım Pazartesi günü Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hasan Arat, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kongre üyelerine ve taraftarlara ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Arat, 13 Kasım Pazartesi günü Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecek. Arat ziyaretinde, Beşiktaş ile ilgili proje ve görüşlerini anlatacak.

Dikilitaş'ta bulunan Kartal Yuvası Restaurant'ta gerçekleşecek ziyaret, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'nin başkanlığını, Süleyman Oktay (Sarı Süleyman) üstleniyor.

Derneğin yönetim kurulu ise isimlerden oluşuyor:

Rasim Kara, Ulvi Güveneroğlu, Samet Aybaba, Kadir Akbulut, Ziyaettin Doğan, Ömer Gülen, Metin Tekin, Rıza Çalımbay, Recep Çetin, Mehmet Ekşi, Gökhan Keskin, Metin Doğantimur, Nuri Şahbaz, Zülal Gök, Zafer Öğer, Feyyaz Uçar

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