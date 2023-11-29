Hasan Arat bir yöneticiyi daha duyurdu

Beşiktaş'ta Başkanlık seçimi öncesi Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulunda yer alacak bir yöneticiyi daha açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat bir yöneticiyi daha duyurdu

Hasan Arat'ın yaptığı açıklamada, "Yönetimimizde Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul olacak." ifadeleri kullanıldı.

Arat'ın paylaşımının devamı şu şekilde;

''Yönetimimizde yer alacak bir ismi daha sizlerle paylaşmak istiyorum:

M. KAAN ŞAKUL YAPI VE KREDİ BANKASI İCRA KURULU ÜYESİ VE KURUMSAL BANKACILIK GM YARD. Bankacılık sektöründe Kurumsal Bankacılık, Proje ve Sürdürülebilir Finansman, Yatırım Bankacılığı alanlarında ülkemizin önde gelen isimlerinden Kaan Şakul, Beşiktaşımızın sahip olduğu büyük ekosistemin güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesiyle ilgili projelerde ve finansal dönüşümünde sorumluluk üstlenecek. Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum.

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M. KAAN ŞAKUL KİMDİR?

M. Kaan Şakul, Heybeliada Deniz Lisesi'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı ve daha sonra Harvard Business School, Bocconi SDA, Columbia Business School ve IMD Business School gibi dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim programlarına katıldı.

Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Kaan Şakul, bu görevlerinin yanı sıra Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş'de yönetim kurulu üyeliklerini de yürütüyor. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Kamu Bankaları ve önde gelen özel bankaların ortaklığıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Kaan Şakul, İngilizce ve Yunanca biliyor.''

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