Hasan Arat Süleyman Seba projesini açıkladı

Beşiktaş genel kurulunda oy verme işlemi devam ederken, adaylardan Hasan Arat bir projesini daha açıkladı.

Arat, şunları söyledi:

"Beşiktaş sıkıntılı dönemler geçirdi. Ancak onursal başkan Süleyman Seba'nın gelmesiyle bu süreç sona erdib Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek.

'Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız.

Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek.

Bugün, dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Bu karar çok önemli. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. 'Davamız Beşiktaş' diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun."