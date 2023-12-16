Hasan Arat'tan 5 futbolcu ile ilgili flaş açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılan toplantıda Arat'ın sözleri şu şekilde;

''ÇOK SAĞLAM ADIMLARIMIZ OLACAK''

"Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak."

''AKATLAR'DAKİ SON SEÇİMDİ''

"Tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır."

''KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR BİZİMLE GÖRÜŞTÜ''

"Futbol profesyonel ekibimizin aldığı kadro dışı kararı etkili olmuştur ve karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın taşıdığı beklentiyi karşılayacaklarına ben inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor."

''ŞEFFAF OLACAĞIZ''

"Bundan sonra Denetim Kurulu 'Biz şu evrağı alamadık' demeyecek. Biz şeffaf olacağız. Ne varsa her şey Denetleme Kurulu'na teslim edilecek. Bundan sonra Denetim Kurulu her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatacak"

''BİZDEN DUYMADIKÇA YAZILANLARA İNANMAYIN''

"Her sabah uyandığımızda birileriyle transfer görüşmesi yaptığımızı okuyoruz. Basın mensuplarının yazdıklarına saygımız var ama bizden bir şey duymadıkça yazılanlara inanmayın."

CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL FORMA

"Cumhuriyet'in 100. yılında özel bir forma hazırlıyoruz. Yılbaşından önce satışa sunulacak. Formanın satışa sunulacağı günü ilerleyen günlerde duyuracağız."

''BÜYÜK İMKANLARLA DEVAM EDECEĞİZ''

"Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş, Aytuğ Kömeç. Bu oyunculara emek veren kulüp çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Altyapı politikalarımıza büyük imkanlarla devam edeceğiz."

''TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR''

"Bu futbol sistemi Türkiye'ye ve Türk milletinin hayallerine yakışmıyor. Liyakate dayalı değişimler yapılmalı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kaygıyla izledik. 'Geçmiş olsun' dileklerini ilettik. Josef de Souza, 4 Eylül 2022'de arkadaşını korurken ceza almıştı. Onun o zaman yaptığı uyarılar bugün gerçek oldu."