Hasan Can Kaya 150 milyon liraya villa satın aldı. Cem Yılmaz'a komşu oldu

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Hasan Can Kaya 150 milyon liraya villa satın aldı. Cem Yılmaz'a komşu oldu
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya İstanbul’un en gözde ve pahalı semtlerinin başında gelen Levent’te 150 milyon liraya villa satın aldı.

Patronlar Dünyasının haberine göre, Konuşanlar programı ile sükse yapan Hasan Can Kaya, gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya karar verdi. Ünlü komedyen İstanbul’un en gözde semtlerinden birisi olan Levent’te 150 milyon liraya bir villa satın aldı.

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CEM YILMAZ’A KOMŞU OLDU

Ünlü Komedyenin milyonluk villayı satın almasından sonra aynı zamanda Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven ile de komşu olacağı da edinilen bilgiler arasında.

YAKINDA TAŞINACAK

Ünlü komedyenin villa tadilatını başlattığı ve tadilatın bitmesi ile yeni evine taşınacağı da edinilen bilgiler arasında.

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HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 tarihinde doğan Hasan Can Kaya aslen Malatyalıdır. Güngören’de dünyaya gelen Kaya, uzun seneler boyunca komedi programlarında yazarlık yapmış ve kendi formatlarını farklı platformlarda sergilemiştir.

Konuşanlar programı ile izlenme rekorları kıran Kaya daha sonra ise Acun Ilıcalı’nın platformu olan EXXEN’e transfer oldu.

Konuşanlar programı hali hazırda EXXEN platformu aracılığı ile izleyicisine ulaşıyor.

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