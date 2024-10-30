Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: En çok devleti güldürüyormuşum

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı.

“BEN EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM”

Kaya geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi. Kaya "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" dedi. Ardından Kaya, ödediği vergi miktarına ilişkin "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" şeklinde konuştu.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın ödediği vergi, yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

İstanbul Güngören’de dünyaya gelen Hasan Can Kaya, aslen Malatayalı. Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaptı. Öte yandan hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

KONUŞANLAR PROGRAMI İLE POPÜLER OLDU

BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.