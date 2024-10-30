Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: En çok devleti güldürüyormuşum

Düzenleme: Kaynak: Forbes Türkiye
Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: En çok devleti güldürüyormuşum

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın ödediği yıllık vergi miktarı dudak uçuklattı. Kaya "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

Forbes Türkiye'de yer alan habere göre, Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ödediği yıllık vergi miktarını açıkladı.

1730260481598-hck.jpg

“BEN EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM”

Kaya geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon lira vergi ödediğini söyledi. Kaya "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" dedi. Ardından Kaya, ödediği vergi miktarına ilişkin "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" şeklinde konuştu.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın ödediği vergi, yaklaşık 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç elde ettiğini gösteriyor.

104234220-hasan-can-kaya.webp

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

İstanbul Güngören’de dünyaya gelen Hasan Can Kaya, aslen Malatayalı. Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaptı. Öte yandan hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

hasan-can-kaya.webp

KONUŞANLAR PROGRAMI İLE POPÜLER OLDU

BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

hasan-can-kaya-odedigi-vergiyi-acikladi-en-cok-devleti-gulduruyormusum.webp

Son Haberler
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı