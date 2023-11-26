Hasan Can Kaya servet değerindeki aracıyla gecelerde

Hasan Can Kaya son olarak 20 milyon TL değerindeki aracıyla gecelerde görüntülendi.. Acun Ilıcalı ünlü komedyene inanılmaze teklif yağdığını açıklamıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Can Kaya servet değerindeki aracıyla gecelerde

'Çok Aşk' filmindeki rol arkadaşı Büşra Pekin ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hasan Can Kaya bu iddiaları her fırsatta yalanlıyor.

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"Büşra'nın enerjisi her gün değişiyor. Aşk konusunda da Büşra bir açıklama yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir zaman olmadı da" diyen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına da ilgi yoğun.

Her programı olay olan ünlü komedyen Posta'nın haberine göre; önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

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20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Hasan Can Kaya, basın mensuplarına, "Yanımda da kimse yok" diyerek göndermede bulundu.

TEKLİF YAĞIYORDU

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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