Hasan Can Kaya'dan depremzedelere büyük yardım

Komedyen Hasan Can Kaya, deprem bölgesini unutmadı. Aktif bir şekilde deprem zamanında kişisel yardımlarını devam ettiren Kaya, şov programı aracılığıyla 1 milyon TL’yi aşkın maddi destekte bulundu.

Hasan Can Kaya'dan depremzedelere büyük yardım

Ülkemizi derinden etkileyen felaket sonrasında Hasan Can Kaya deprem ve deprem bölgesini unutmayan isimler arasında yer aldı. Kendisi de deprem bölgeleri arasında bulunan Malatyalı olan Hasan Can Kaya, depremin hemen ardından kişisel olarak yaptığı yardımlarını sürdürdü.

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Ünlü komedyen tüm bu yardımların yanı sıra sezon boyunca devam eden ‘Konuşanlar’ programı ekibi ve izleyicileriyle birlikte de bölgeye yardımda bulundu. Programın bilet ve bağış gelirlerinin tamamını depremzedelere bağışlandı. Bu yardımlar sayesinde de 1 milyon TL’yi aşkın destek ve burs yardımında bulunuldu. Hasan Can Kaya deprem zamanında tüm eğitim ve öğretimlerini karşılayacağını duyurduğu 11 öğrenciyle de iletişimde olarak destekte bulunmaya devam ediyor.

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