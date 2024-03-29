Hasan Can Kaya’dan ‘Hayranınızla birlikte olur musunuz?’ sorusuna olay cevap

Son yılların en popüler komedyeni olan Hasan Can Kaya magazin gazetecilerine iftar verdi.

“ÖZEL HAYATIM İÇİN BİR FORMÜL BULDUM”

"Çok yoğunsunuz, özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna Hasan Can Kaya, "Bir formül buluyorum. Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Bir gizemi olmalı. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım. Çok saçma bir cevap verdim" dedi.

“HAYRANIMLA BİRLİKTE OLURUM”

Komedyen, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusuna ise "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum" şeklinde cevap verdi.