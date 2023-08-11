Hasan Şaş Süper Lig'in başlamasına saatler kala istifa etti

Yeni sezon için Sports Digitale Youtube kanalı ile yorumculuk için anlaşan eski futbolcu Hasan Şaş Galatasaray taraftarından gelen tepkiler üzerine yeni sezonun başlamasına saatler kala istifa etti.

TEPKİLERE KAYITSIZ KALMADI

Taraftarları, söz konusu platformun Galatasaray'a karşı olumsuz tutum içinde olduğunu savunarak, Şaş'ı bu kanalda yorumcu olmamasını istedi. Hasan Şaş da bu tepkiye kayıtsız kalmadı.

"ANLADIM Kİ BU OLMAYACAK"

Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli arkadaşlar; Her şeyden uzakta, huzurla ve içimden gelerek yaşamaya çalışıyorum. Kimseyi kırmadan, taraf olmadan, arada kalmadan ve en önemlisi evlatlarıma zaman ayırarak bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Ancak son zamanlarda anladım ki bu olmayacak. Bir seçiş, başka bir şeyden vazgeçiş olmamalı. Ben bildiğiniz tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum. Bir gün, başka bir projede neşeyle, keyifle bilgiyle ve tecrübeyle tüm geçirdiklerimi paylaşırım elbet'' ifadelerine yer verdi.