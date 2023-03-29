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Depremde hasar gören yolları yapan firmalara soruşturma bile açılmadı

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu deprem bölgesinde zarar yören yollar hakkında konuştu. Uraloğlu, hasar gören yolları yapan firmalara soruşturma açılmadığını belirtti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:17
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Hasarlı yolları yapan firmalara soruşturma dahi açılmadı

Depremde hasar gören yolları yapan firmalara soruşturma bile açılmadı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra karayolları da hasar görmüştü. Konuyla ilgili dün toplanan TBMM Araştırma Komisyonu’nda Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu konuştu.

YOLLAR 4 GÜN SONRA ANCAK AÇILABİLDİ İTİRAFI GELDİ

Uraloğlu, depremde zarar gören yol, köprü ve tüneller hakkında bilgi verdi. Yaşanan ulaşım sorunlarıyla ilgili konuşan Uraloğlu, “Deprem bölgesindeki yol ağımız 9 bin 176 kilometre ve bunun 184 kilometresi depremden etkilendi. 711 kilometre tünelin 66 kilometresi bu bölgede ve 17,3 kilometrelik bir bölümü depremden etkilendi. Köprülerin de 5,1 kilometrelik kesimi depremden etkilendi” dedi. Ulaşımda yaşanan aksamaları günlerce çözemediklerini de itiraf eden Uraloğlu, depremde kapanan yolların 4 gün sonra ancak açılabildiğini de itiraf etti.

Onarım çalışmaları hakkında da konuşan Uraloğlu, “Deprem bölgesindeki bozulmuş olan yolları tamir ettik ve enkaz kaldırma çalışmalarında bütün firmaları tamamen gönüllülük esasına göre çalıştırdık, hiçbirine bir ödeme yapmadık. Bundan sonra işlemler normal kamu ihale mevzuatına göre normal ihaleler olarak yapılacak” dedi.

YIKILAN YOLLARI İNŞA EDEN FİRMALAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI

Komisyonda Abdülkadir Uraloğlu’ndan da itiraf gibi bir açıklama geldi. Uraloğlu, yıkılan yolları inşa eden firmalar hakkında soruşturma başlatmadıklarını söyledi. Komisyonda, yap-işlet-devret modeliyle yapılan 3,2 milyar avroya inşa ettirilen ancak kar yağışı nedeniyle deprem yardımlarının aksamasına neden olan Ankara-Niğde Otoyolu da gündeme geldi. Uraloğlu, “Aksaklıklardan birinci derece firma sorumlu” dedi.

215 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU HATTI ETKİLENDİ

Komisyonda konuşan bir diğer isim ise TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Murtazaoğlu oldu. Murtazaoğlu, deprem öncesinde binalarına depreme dayanıklılık testi yaptırdıklarını anlatarak, 611 binanın güvensiz çıktığını aktardı. Depremde hasar gören demiryolu hatları hakkında da Murtazaoğlu, bin 215 kilometrelik hattın depremden etkilendiğini bildirdi.

HATAY HAVAALANI İÇİN ‘YAPILAMAZ’ RAPORU VAR

Depremde hasar gören Hatay Havaalanı da komisyonun gündeminde yer aldı.  Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Hüseyin Keskin, proje aşamasında Hava Kuvvetleri, bilirkişi ve mahkemenin ‘yapılamaz’ dediği, daha önce iki kez de su basan havalimanının durumunu anlattı. Keskin, “Havalimanımızdaki üst yapı tesisleri, pist, apron, taksi yolları, çevre güvenlik yollarının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Güçlendirme çalışmaları başlayacaktır” dedi.

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