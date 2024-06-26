Hasat devam ediyor ama üretici başından ayrılamıyor. Tarlada kilosu 6 TL

Sıcaklık arttı fiyat düştü!

Adana'da karpuz hasadı başlarken, üreticiler ürünlerini sıcaklıklardan korumak için yoğun çaba harcıyor.

Üretici Melih Torun, bu yıl 2300 dönüme karpuz ektiklerini ve iklim koşullarının beklenmedik olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Torun, mevsim normallerinin dışındaki aşırı sıcaklar ve ani soğukların bitkiler üzerinde ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Sıcaklıkların ürünlerde deformasyonlara neden olduğunu ifade eden Torun, "Ürünlerin üzerinde yanıklar oluşuyor, çatlamalar meydana geliyor. Pazarda bu görsel bozukluklar nedeniyle tercih edilmiyorlar. Zamanla lekeler artıyor ve bozulmalar oluyor" dedi.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Tarlalardaki kayıpların üreticileri endişelendirdiğini dile getiren Torun, "Normalde hasat zamanı geldiğinde karpuz toplanması gerekirken, bu yıl toplu hasat yapılıyor ve bu durum fiyatları düşürdü. Adana'da fiyatlar 10 liradan başladı ve hızla düştü. Şu anda tarlada fiyat 6 lira civarında. Sıcaklar devam eder ve ürünlerde kayıplar artarsa fiyatlar daha da düşebilir" şeklinde konuştu.