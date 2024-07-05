Hasat eylül ayında başlayacak: 400 ton rekolte bekleniyor

Hasat eylül ayında başlayacak:

Geçmiş yıllarda ortalama 400 ton kestane rekoltesi elde edilen bölgede, gal arısının zararları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle son dört yılda ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle geçtiğimiz yıl, hem kötü hava şartları hem de gal arısının etkisiyle kestane rekoltesinde büyük bir kayıp yaşandı. Ancak bu yıl, olumlu geçen mevsim şartları hasat sezonu öncesinde üreticilere umut verdi.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının kestane üretimi açısından çok kötü geçtiğini belirtti. Koca, geçen yıl olumsuz mevsim koşullarının yanı sıra gal arısının da etkisiyle kestane üretiminin neredeyse yok denecek seviyeye düştüğünü ifade etti. Ancak bu yıl ağaçlardaki çiçeklenmenin umut verici olduğunu söyledi.

"BEKLENTİMİZ VE UMUDUMUZ VAR"

Koca, rekolteyle ilgili henüz net bir rakam verememekle birlikte, bu yılki verimin geçen yıla kıyasla daha iyi olacağını öngördüklerini vurguladı. Koca şöyle devam etti: "2023 yılında Erfelek'teki tüm kestane ağaçlarını gal arısı sardı. Beklenmedik bir şekilde doğal süreç de bu duruma katkı sağladı ve geçen sene yüzde 95'e yakın verim düşüklüğü oldu. Bu yıl da benzer bir durum bekliyorduk, ancak şu anda kestanelerde iyileşme gözlemliyoruz. Kestaneler çok güzel çiçek açtı ve yavaş yavaş kestane oluşumları başladı. Bu yıl, geçmiş yıllar kadar olmasa da yine de kestane üretebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bölgeden vatandaşa kestane satabileceğiz. Yani beklentimiz ve umudumuz var."

Gal arısı zararlısıyla mücadele çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Koca, "Geçen yılı unutmak istiyoruz. Geçen sene neredeyse kestanenin tadına bile bakamadık. Bu bölgede her yer kestane ağaçlarıyla doluydu ama kestane olmadı. Kozalak yaptı ama içleri dolmadı. Enteresan bir durumdu" dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gal arısı zararlısıyla mücadele amacıyla "torymus sinensis" isimli avcı böceklerin salındığını ve bu böceklerin bölgeye tamamen hakim olmasının yedi yıl süreceğini belirtti. Koca, "Şu an bu böcekler ürüyor. Orman teşkilatı da sayılarını artırarak salmaya devam ediyor. Gelecekten umutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.