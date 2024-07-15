Hasat sona erdi. Türkiye’den almak için sıraya girdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasat sona erdi. Türkiye’den almak için sıraya girdiler

Türkiye'de en fazla üretilen ve talep gören ürünlerin başında geliyor. Türkiye'nin en hoş kokulu hasadında üreticiler binlerce ton ürün topluyor.

Türkiye’den almak için sıraya girdiler

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık %65'ini karşılayan Isparta, bu yıl yaklaşık 12.000 ton gül çiçeği ile hasat dönemine başladı. Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı açıklamada Isparta'da 38.000 dönümlük alanda yetiştirilen güllerin hasadının tamamlandığını belirtti.

MEVSİM ŞARTLARI ÜRÜNLERİ ETKİLİYOR

Bu yıl Türkiye'de değişken hava koşulları tarımsal ürünleri etkiledi. Mevsim şartları nedeniyle gül hasadı Nisan ayında başlarken, sezonun sona erdiğini ifade eden Işıdan, sıcaklıkların erken gelmesi sebebiyle güllerin de erken açtığını kaydetti.

Geçtiğimiz yıla oranla verimin daha iyi olduğunu belirten Işıdan, hasat boyunca yaşanan hava ve iklimsel olayların bölgesel olarak olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Özellikle Mayıs ayının ilk haftalarında iki gece sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle ürün kaybı yaşandığını vurguladı. Daha sonra hava sıcaklıklarının artması ile sezonun erken kapandığını belirtti. Sezon boyunca yaklaşık 12.000 ton gül elde edildiğini belirten Işıdan, gül üreticilerinin ilk masraflarını karşılamaları için ön ödeme yapıldığını ve gül çiçeği veren üreticilere kilogram başına 45 lira ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.

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