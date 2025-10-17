Alıç meyvesi, doğanın sunduğu en güçlü sağlık desteklerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor. Ancak her doğal ürün gibi bilinçli ve ölçülü tüketildiğinde fayda sağlıyor.

DOĞADAN GELEN ŞİFA: ALIÇ MEYVESİ

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendini gösteren alıç meyvesi, sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Gülgiller familyasına ait olan bu dikenli çalı türü, kırmızı ve sarı tonlardaki küçük meyveleriyle hem görsel hem de besleyici bir zenginlik sunuyor.

ALIÇ NEREDE YETİŞİR?

Alıç, Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişir. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak görülür. Dağlık ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen alıç, yüksek rakımlı yerleri sever. Bu özelliği sayesinde organik ve ilaçsız bir meyve olarak doğadan toplanabilir.

ALIÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alıç meyvesi satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tazeliğidir. Meyveler canlı renkte, buruşmamış ve çürüksüz olmalıdır. . Kurutulmuş alıç alırken ise nemli olmayan, hava almayan paketlerde muhafaza edilmiş ürünler tercih edilmelidir.

EVDE NASIL SAKLANMALI?

Taze alıç meyvesi buzdolabında, hava almayan kaplarda 1 hafta kadar saklanabilir. Kurutulmuş alıç ise serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda aylarca muhafaza edilebilir. Alıç sirkesi veya alıç marmelatı gibi ürünler ise cam kavanozlarda, kapakları sıkıca kapalı şekilde saklanmalıdır.

GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, alıç meyvesinin günlük tüketim miktarının 5 ila 10 adet arasında olması gerektiğini belirtiyor⁽²⁾. Fazla tüketimi sindirim sisteminde rahatsızlık yaratabilir. Alıç çayı şeklinde tüketilecekse günde 1 fincan yeterlidir. Alıç sirkesi ise salatalarda veya suya birkaç damla eklenerek kullanılabilir.

ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını destekler: Kan basıncını düzenler, kolesterolü dengeler ve damar sağlığını korur.Stresi azaltır: Sakinleştirici etkisiyle sinir sistemini yatıştırır. Sindirim sistemine iyi gelir: Mide rahatsızlıklarını hafifletir, hazmı kolaylaştırır. Her ne kadar doğal bir şifa kaynağı olsa da alıç meyvesi bazı durumlarda dikkatli tüketilmelidir: