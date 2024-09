Hasbro'dan yapay zeka hamlesi

Wizards of the Coast'ta yaşanan yapay zeka skandallarının ardından, ana şirket Hasbro’nun CEO’su Chris Cocks, yapay zekanın şirket içindeki rolü hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Cocks, Goldman Sachs'ın Communacopia teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, Hasbro'nun geliştirme süreçlerinde yapay zeka kullandığını itiraf etti. Bu teknolojinin hem maliyetleri düşürdüğünü hem de oyun geliştirme süreçlerine katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl dikkat çeken nokta, yapay zekanın Dungeons & Dragons (D&D) ve Magic: The Gathering gibi oyunlarda kullanılmaya başlandığını duyurmasıydı.

Cocks, yapay zekanın eğlence odaklı yönleriyle de heyecanlı olduğunu ifade etti. Düzenli olarak oynadığı oyunlarda, yapay zekanın hikaye geliştirme ve karakter oluşturma gibi alanlarda kullanıldığını, bunun da teknolojiyi benimsemeleri gerektiğine dair açık bir işaret olduğunu söyledi. Cocks, yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğini ve yaratıcıların çalışmalarının karşılığını alması gerektiğini de vurguladı.

CEO, yapay zekanın sadece D&D gibi popüler markalarda değil, diğer markalarda da kullanıcı içeriklerinin oluşturulması ve yeni oyuncuların oyuna kazandırılmasında aktif rol alacağını belirtti.

Ancak bu açıklamalar, Hasbro'nun yan kuruluşu Wizards of the Coast'un büyük bir skandalla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. Wizards of the Coast, 2023 sonunda sanatçılarının yapay zeka kullanımını yasaklamış, ancak kısa bir süre sonra Magic: The Gathering reklamı için yapay zeka kullandığını kabul etmişti. Bu olay sonrasında şirket, hayranlarından sabırlı olmalarını talep eden bir açıklama yaparak, yapay zeka karşıtı politikalarını savunmuştu.

Hasbro'nun yapay zeka konusunda attığı bu adımlar, şirketin gelecekteki stratejilerinde önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. Ancak yaşanan bu tutarsızlıklar, şirketin iletişim stratejisinde sorunlar olduğuna işaret ediyor. Hayranlar, bu durumu alay konusu yapmaya devam ederken, Hasbro'nun sorunu nasıl çözeceği merakla bekleniyor.