Haşhaş tohumu faydaları neler? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Gelincikler familyasından Papaver cinsinden bir bitki türü olan haşhaş kalp ve damar sağlığından cilt sorunlarına pek çok konuda fayda sağlıyor. Peki, haşhaş tohumu faydaları neler? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Haşhaş tohumu faydaları neler? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Sakinleştirici etkisiyle tercih edilen haşhaş tohumunu kullanırken uzman görüşüne başvurmakta fayda var. Haşhaş tohumunun sağlığa pek çok faydası mevcut. Peki, haşhaş tohumu faydaları neler? Haşhaş tohumu neye iyi gelir?

Haşhaş tohumları, içerdikleri morfin ve kodein gibi opiat benzeri bileşikler nedeniyle ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu nedenle bazı insanlar kronik ağrıları hafifletmek için haşhaş tohumları veya haşhaş yağı kullanabilirler. Ancak bu tür ürünlerin kullanımı mutlaka doktor gözetiminde olmalıdır, çünkü yanlış dozlar ciddi yan etkilere yol açabilir.

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HAŞHAŞ TOHUMU FAYDALARI NELER?

Haşhaş tohumları, sakinleştirici etkileri ile uykusuzlukla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Özellikle hafif uyku sorunları yaşayan insanlar, haşhaş tohumları veya haşhaş yağını doğal bir uyku yardımcısı olarak kullanabilirler. Ancak yine, dozaj konusunda dikkatli olunmalıdır.

Haşhaş tohumlarının bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı etkisi, bazı durumlarda ishalin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumlarda faydalı olabilir.

Haşhaş tohumları, antioksidan bileşikler içerirler. Bu bileşikler, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabilir ve kronik hastalıkları önleyebilir.

Haşhaş tohumları magnezyum, manganez, fosfor, demir ve B vitaminleri (özellikle B1, B3 ve B6) gibi önemli mineraller ve vitaminler içerir. Bu besin maddeleri vücudun sağlıklı işleyişini destekler. Haşhaş tohumları, diyet lifi bakımından zengindir.

Lif, sindirimi düzenler, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Haşhaş tohumlarındaki opiat benzeri bileşikler, bağımlılığa yol açabilir. Bu nedenle dozaj konusunda dikkatli olunmalı ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Haşhaş tohumları bazı insanlarda baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi yan etkilere neden olabilir.

Haşhaşın yasal statüsü ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkelerde haşhaş kullanımı ve satışı yasa dışıdır, bu nedenle yerel yasalara uymak önemlidir.

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