Hasmını vurdu, intihara kalkıştı

Konya'da Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut H. aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Aykut H., yanındaki tabancayla tartıştığı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahsın ailesinin bulunduğu eve gittiği ihbarını aldı. Adrese sevk edilen ekipleri fark eden Aykut H., kaçarak cadde üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşağının bariyerlerine çıktı. Aykut H., aynı tabancayı başına dayayarak polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.