Hasret Köprüsü’nde törenle karşılandılar: Kış Tatbikatı-2025'e katılacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasret Köprüsü’nde törenle karşılandılar: Kış Tatbikatı-2025'e katılacak

Kış Tatbikatı-25 katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli, Iğdır’ın Dilucu Sınır Kapısındaki Hasret Köprüsü’nde 5. Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından düzenlenen bir törenle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin Türk askerleri tarafından karşılanması ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "'Tek millet, iki devlet" anlayışımızla "tek yürek, tek bilek, tek yumruk" olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kış Tatbikatı-2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Hasret Köprüsü'nde 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı" denildi.

Hasret Köprüsü’nde törenle karşılandılar: Kış Tatbikatı-2025'e katılacak

MSB tarafından paylaşılan görüntüde, iki ülkenin askeri personelleri tarafından Dilucu Sınır Kapısı'ndaki Hasret Köprüsü'nde gerçekleştirilen bayrak devir teslim törenine ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçların Iğdır'a geçiş anlarına yer verildi.

Hasret Köprüsü’nde törenle karşılandılar: Kış Tatbikatı-2025'e katılacak

Hasret Köprüsü’nde törenle karşılandılar: Kış Tatbikatı-2025'e katılacak

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