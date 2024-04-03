Hassa’da seçimi kazanan AKP’li aday, Alevi yurttaşları hedef aldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde sandıktan çıkan oyların yüzde 43,53’ünü alan AKP adayı Selahattin Çolak, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu.

Çolak’ın en yakın rakibi Büyük Birlik Partisi adayı Mehmet Karataş’ın oy oranı ise yüzde 24,68’de kaldı

ALEVİ YURTTAŞLARI HEDEF GÖSTERDİ

AKP’li Çolak, seçim sonrası yaptığı konuşmada Alevi yurttaşları hedef gösterdi.

Çolak, "İlçe belediyesini aldık, Allah razı olsun. Sevinmek bizim de sizin de hakkınız. Fakat dün biz burada konuşurken büyükşehir gitti geldi, gitti geldi. Burada önceki dönem Samandağ, Arsuz, Defne onlar blok gidiyor. Bizim içimizde de var Samandağlılar, onlara da yazıklar olsun. Küçük küçük hesap peşinde koşanlar, sözde milliyetçi-muhafazakar güya. Sizin bu milletin şahsiyetiyle, geleceğiyle, geçmişiyle oynamaya hakkınız yoktur. Biz milliyetçi-muhafazakar insanlar olarak... Samandağ'ın Alevisi affedersin, blok gidiyor. Neredeyse yüzde 100. Küçük hesap peşinde koşanlarla da yarın öbür gün hesaplaşacağız. Hiç kimse kusura bakmasın." diye konuştu.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

AKP İl Başkanı Mustafa Erdoğan, seçimde Çolak’ın kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay’ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Selahattin Çolak, Alevilerden özür diledi.

Çolak, "Seçim akşamı Hassa’da yaptığım bir konuşmamda kastı aşan talihsiz beyanlarım yüzünden çok üzgünüm. Bu sözlerimden dolayı Samandağlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm Alevi kardeşlerimizden çok özür dilerim" dedi.