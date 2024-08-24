Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler

Düzenleme: Ayşe Memiş
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler

Sosyal medyada paylaşılan bir köpek videosu, kullanıcılar arasında büyük tepki topladı. Nörolojik bir rahatsızlığı olan köpeğin hareketlerine Ankara havası müziği eklenmesi, köpeğin “dans ediyor” gibi gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada yayılan ve yurt dışında çekildiği iddia edilen bir köpek videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. Videoda, nörolojik bir rahatsızlık sebebiyle hareketleri farklı olan köpeğin görüntüleri, üzerine eklenen Ankara havası müziği ile paylaşıldı. Bu paylaşım, köpeğin “dans ediyor” gibi gösterilmesi nedeniyle birçok kişinin tepkisini çekti.

Videonun yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı videoyu kaldırma çağrısında bulundu ve bu tür durumların tekrar yaşanmaması için daha bilinçli olunması gerektiğini dile getirdi.

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Köpeğin rahatsızlığının ciddiyetini görmezden gelerek eğlence amaçlı kullanılan video, hayvanseverler başta olmak üzere pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, köpeğin sağlık durumunun dikkate alınmadan yapılan bu tür paylaşımların, hayvan haklarına saygısızlık olduğu vurgulandı. Bazı kullanıcılar, bu tür içeriklerin hayvanların duygusal ve fiziksel durumlarına duyarsızlık gösterdiğini belirtti.

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