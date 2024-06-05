Hasta Prenses Kate hakkında şok iddia. Saray'a en yakın isim açıkladı

Hastalığı nedeniyle hakkındaki spekülasyonların sonu gelmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kötü haberinden ardından zor zamanlar geçirdiğini açıklayan 42 yaşındaki Prenses, kemoterapi aldığını ve hastalığın erken safhasında olduğunu belirtmişti.

Prenses'in tedavi süreci sır gibi saklanırken, sağlığıyla ilgili iddiaların da adı arkası kesilmiyor. Son iddia Kraliyet ailesine çok yakın bir isimden geldi.

Prenses Diana hakkında yazdığı biyografi ile tanınan 74 yaşındaki Lady Colin Campbell, Prenses'in sağlık durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lady Campbell, "Tedavisi çok yorucu. İyileşmek ve 3 çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Aktif bir hayat süremeyecek kadar hasta" diye konuştu.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da bir süredir kanserle mücadele ediyor.