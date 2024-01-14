Hasta şehir İstanbul’un kalbine bir hançer daha

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre; İstanbul'un Kuzey Ormanları, AKP iktidarı tarafından gerçekleştirilen yapılaşma ve altyapı projeleriyle bir kez daha gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 120 kilometrelik Gebze-Çatalca demiryolu projesini duyurdu.

MEGA PROJELER İSTANBUL’A ZARAR VERDİ

Ancak bu proje, çevreciler ve yaşam savunucuları tarafından sıkça eleştirilen diğer mega projelerle birlikte İstanbul'un doğal alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle karşılanıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek viyadükler, aç-kapa yapıları ve tünellerle birlikte, Kuzey Ormanları'nda ciddi bir altyapı değişikliği gerçekleşecek.

Çevreciler, bu projenin İstanbul'un nefesini ve su kaynaklarını yok etmeye devam ettiğini savunuyor.

HASTA ŞEHİR İSTANBUL

Kuzey Ormanları Savunması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, "Kuzey Ormanları'na yeni yıkım müjdesi" ifadeleriyle tepki gösterildi.

Kuzey Ormanları Savunması'ndan Başar Alipaça ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'un kuzeyini betonlaştıran mega projelerin, bölgedeki orman varlığını yok ettiğini belirterek, "İstanbul temiz hava ve suyunu sağlayan ormanların en az beşte birini kaybetmiş ağır hasta bir şehir durumdadır" dedi.

Alipaça, Kuzey Ormanları'nda ikinci bir yıkımın 10 yıl içinde gerçekleşeceğine dikkat çekti ve ormanlarda katı bir inşaat yasağı getirilmesi gerektiğini vurguladı.