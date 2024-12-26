Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal'den hayranlarını üzen paylaşım

İki yıl önce meme kanserine yakalanan Şimal, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat oldu.

“YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı "PET CT çektirmeye geldik komple vücut için. Güzel dualarınızı ve enerjinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR İSTEĞİM YOK" DEMİŞTİ

Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik.

'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız.

Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerini kullandı.