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Hastalık Hastası Bahçelievler'de

İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği "Hastalık Hastası" oyununu Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:32
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Hastalık Hastası Bahçelievler'de

Hastalık Hastası Bahçelievler'de
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Oyun, 9, 10 Ocak 2023 tarihlerinde 20.30'da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Hastalık Hastası: Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan'ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar.

Hastalık Hastası, Klasik Fransız Tiyatrosu'nun kurucularından Moliere'in (1622-1673) yazdığı son oyundur. İlk kez 1673 yılında sahnelenen oyunda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir.

Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Ersin Sanver, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Salih Şimşek, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.

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