Hastane bahçesinde silah sesleri korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu adamı silahla vurdu.

Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu adamı silahla vurdu. Gözaltına alınan şahsın geçen hafta Esenyurt‘ta alkollü komşusunu darp ettiği ortaya çıktı.

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Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastaneye tedavi için gelen Ahmet Memiş (60) hastane bahçesindeyken iddiaya göre aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan Samet K. yanına geldi. İkili selamlaştıktan kısa süre sonra Samet K., silahını çekerek ateş etmeye başladı.

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Ahmet Memiş bacağından yaralanırken, Samet K. hastanede bulunan polis ve jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürülürken, hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Samet K.'nın geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta alkollü komşunu tek yumrukla darp edip yere serdiği ortaya çıktı.

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