Hastane girişi ambulansın üzerine çöktü

Tekirdağ'da hastane acilinin tavanı fırtına ve yağış yüzünden ambulansın üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans vinçle kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Hastane girişi ambulansın üzerine çöktü

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da etkili olan lodos fırtınası ve şiddetli yağışlar, hastane acilinin girişindeki tavanın çökmesine yol açtı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin acil servisine gelen hastalar, fırtına ve yağışın yarattığı tehlikeyle karşılaştı.

Acil servisin girişinde bulunan tavan, o sırada hasta taşıyan bir ambulansın üzerine çöktü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulanstaki hasta ve personelin yara almadığını belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alınarak hasta girişi kapatıldı. Olayda hasar gören ambulans, vinç yardımıyla kurtarıldı. Ambulansta maddi hasar oluşurken, acil servisin girişindeki tavanın tamiri için çalışma başlatıldı.

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