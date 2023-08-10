Hastane kantininde satış yaparken görüntülenmişti. Görkem Sevindik sessizliğini bozdu

Editör: Özlem KIRAL

Söz, Kurtlar Vadisi, Ramo gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Görkem Sevindik oynadığı rollerle büyük beğeni topluyor.

En son Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Sevindik’in bir hastanede satış yaptığı anlar sosyal medyada yer aldı.

36 yaşındaki ünlü oyuncunun Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininin işletmesini aldığı iddia edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin şimdilerde rol adlığı dizinin setine ait olabileceğini savundu.

Görkem Sevindik hakkında çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncu, nisan ayında açılan hastanenin kantinini işlettiğini açıkladı:

“Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum. Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum.”

Çıkan haberlerin ardından hastaneye kendisini görmeye gelenlerin olduğunu anlatan oyuncu, “Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum” diye konuştu.

