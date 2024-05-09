Hastanelerde ‘onaylı randevu’ sistemi başlıyor. Bakan Koca detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Sistemi'nde yapılan yeni düzenlemeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koca hastanelerde uygulanacak olan ‘onaylı randevu’ sisteminin detaylarını duyurdu.

Bakan Koca şunları açıkladı:

"Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

Bu yeni sistemle beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. "

Bakan Koca, hastane randevu sistemiyle ilgili şunları aktardı:

"Sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

Randevulu ve randevusuz hasta sayıları neredeyse eşit. Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevusuna gelmedi. 4 randevudan biri boş kaldı. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon.

Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

Son dönemde ülkemizde üretilen ilaç sayısı artırıldı. Hedefimiz aşıların tamamını üretmek.

Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31'den bir milyonda 14'e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır.

23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.

Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları teknoloji transferiyle artık ülkemizde üretilecek."