Hastanelik ediyor. Cennet hurmasını sakın böyle yemeyin

Posta’nın haberine göre; Sağlıklı bir ömür sürmek ve vücut sağlığınızı korumak için dengeli beslenmeniz gerektiği biliniyor. Dengeli ve düzenli beslendiğinizde bağışıklık sisteminizin güçlenmesi açısından dikkat çekti. Böylece vücudunuzu hastalıklara karşı koruduğu bildirildi. Ancak çok aç hissettiğinizde açlığınızı bastırmak için tükettiğiniz bazı besinler farkında olmadan vücudunuza ciddi zararlar verebileceği vurgulandı.

Zamansız tüketilen bu besinler vücudunuza faydadan çok zarar getirebileceği bildirildi.

CENNET HURMASI BÖYLE YENMELİ

Cennet hurması diğer ismiyle Trabzon hurması olarak bilinen meyveyi tüketirken olgunlaşıp olgunlaşmadığına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Cennet hurmasının olgunlaşmamış halinin 100 gramında yaklaşık 13 gram kadar şeker bulunduğu bildirildi.

Böyle yüksek bir oranda şekere sahip olduğu için de meyvenin açken yenmemesi önerildi.

Bunun sebebinin de tabii ki yine kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olduğunun altı çizildi.