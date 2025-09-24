Hastanesi'nde zehirlenme! 78 personel acil servise koştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde öğle yemeği sonrası 78 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise koştu. Toplam 330 kişinin yediği yemeğin menüsünün mantarlı tavuk, pilav ve cacık olduğu öğrenildi.

Olay, dün Çivril ilçesi Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede 78 kişi öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede çıkarılan yemekteki mantarlı tavuk, pilav ve cacıktan yedikleri bildirilen personel ve refakatçilerin de aralarında bulunduğu 78 kişi tedaviye alındı.

330 kişinin yediği yemekten incelenmek üzere numune alınırken, bazı hastaların taburcu edildiği, tedavisi süren hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

