12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cansu Dere'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Cansu Dere'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Cansu Dere, Melis Sezen'le ödül almak için İspanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Dere, uçağın kalkmasına dakikalar kala fenalaşınca seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 18:26
Takip Et

Hastaneye kaldırıldı! Cansu Dere'den kötü haber

Cansu Dere'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etti. İspanya’nın “ulusal kültürel değerleri” arasında bulunan Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014’ten bu yana verilen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri”nin bu yıl 8’incisi düzenlenecek.

Törende Türk dizilerinin İspanya’daki başarısından dolayı Cansu Dere ve Melis Sezen’e ödül verileceği açıklandı. Yarın yapılacak olan törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu. Ancak ünlü oyuncu uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi. Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Melis Sezen ise yarınki tören için İspanya’ya uçtu.

Öte yandan gelen bilgilere göre 2018’de İspanya’da gösterilmeye başlanan Türk dizilerinin sayısı 15’i geçti. İzlenme rekorları kıran Türk dizileri, İspanya’da Türk oyuncularına olan ilginin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya da önemli bir fayda sağladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
3
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
5
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿25 yaşındaki genç kadının boğazını kesti
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.