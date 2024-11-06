Hastaneye yatırıldığı söylenmişti! Manken Deniz Akkaya sosyal medyadan ateş püskürdü

Bu olayın ardından devlet korumasına alınan Ayşe Özbilgin, annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etti ve bu durum üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

AKKAYA’DAN AÇIKLAMA

Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin'in talebi üzerine ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği ve tüm mal varlığına tedbir konulduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Akkaya, bu iddialara sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi. Akkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"VELAYET BANA VERİLDİ"

“Kızımın velayetini defalarca kazanmış bir anne olarak, sonuncusunda velayeti aldığını iddia eden bu ekip yalan söylüyor. Velayet bana verildi ve bu resmi evraklarla ispatlıdır. 16 yıldır nafaka ödenmemesi nedeniyle hesaplarına tedbir konan kişi, baba değil, benim. Zaten 16 yıldır kızımı tek başıma büyütüyorum, bunu herkes biliyor. Mahkeme kararları ortadadır ve gizlilik nedeniyle evrakları paylaşmıyoruz.”

"BABA ALKOLİK, TEDAVİ OLMASI GEREKİYOR"

Akkaya, basında yer alan uyuşturucu iddialarına da sert tepki gösterdi: “Bugün de uyuşturucu iddiaları ortaya atıldı. Gerçek şu ki, babanın ileri düzeyde alkolik olduğunu ispatladık ve adli tıp kendisini bekliyor. Ancak tedavi için adli tıpa gitmemek için kaçıyor. Bütün bunların yalan olduğunu kanıtlamak mümkün. Bizim elimizde resmi kararlar var, ancak biz gizli kararları ifşa etmeyiz.”

"HUKUKA SAYGILIYIZ, EVRAĞIMIZI YAYMAYIZ"

Akkaya, gizlilik çerçevesinde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Baba alkol tedavisi için hastaneye yatacak. Bunu hiçbir haberde görmediniz, çünkü biz de bunu servis etmedik. Geçenlerde karşı tarafın avukatı hapis kararı çıkardığını söyledi, ancak elimde böyle bir mahkeme evrağı yok. Biz itiraz ettik ve itirazımız kabul gördü" ifadelerini kullandı.