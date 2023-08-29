Hastanın beyninden solucan çıktı. Tıp dünyası şokta

Avustralya’da bir kadının beyninden çıkan solucan tüm tıp dünyasını şoka uğrattı. Daha önce böyle bir vakanın görülmediği bildirildi.

Hastanın beyninden solucan çıktı. Tıp dünyası şokta

Avustralya'nın Canberra şehrinde bir kadının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı solucan çıkarıldı. 64 yaşındaki kadın, 2021 yılında üç hafta süren karın ağrısı ve ishalin ardından sürekli kuru öksürük, ateş ve gece terlemeleri şikayetleriyle hastaneye yatırıldı.

Daha sonra şikayetlerine unutkanlık ve depresyonda eklenen kadına, MR taraması yapıldı. Canberra hastanesi enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr. Sanjaya Senanayake, normalde piton yılanlarında bulunan ve Latince adı "Ophidascaris robertsi" olan bir parazit olduğunu gördü.

Söz konusu parazitin insanlarda görüldüğüne dair daha önce rapor olmadığı kaydedildi. Hastanın evinin yakınlarındaki bir göl olduğu ve gölün çevresinde parazitin yaşadığı piton türünün bulunduğu belirtildi.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, "Son 30 yılda dünyada yaklaşık 30 yeni enfeksiyon görüldü" ifadesinde bulunan Dr. Senanayake, "Ama beyin cerrahı tabii ki hareket eden bir solucan bulacağını düşünerek ameliyata girmedi" ifadesinde bulundu.

Dr. Senanayake'nın meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi, kadının beyninden solucanı çıkardığı operasyonu başarıyla gerçekleştirirken, vakanın, dünyada "Ophidascaris robertsi" parazitinin insanlarda görüldüğü ilk vaka olduğunu vurguladı.

Kadının göl çevresindeki otlara dokunması ya da çevreden topladığı bitkileri yemeklerde kullanması sonucu, yılanın boşaltım yoluyla attığı parazitin yumurtasının kadının vücuduna girdiği düşünülüyor.

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