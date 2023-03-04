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Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor

Depremin etkilediği Hatay'da Büyükşehir Belediyesi, kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:37
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Hatay Belediye Başkanı acil içme suyu diyerek duyurdu

Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda “İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir” denilerek ‘#hataydasuyok’ etiketine yer verildi.

Belediyenin mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi (Karaçay ve Yayladağı) ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır.

Tüm sular klorlanarak şebekeye verilmekte olup analizleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Herhangi bir olumsuz sonuç çıkması halinde HATSU’ya bildirilmekte ve kaynak kapatılmaktadır. (Arabın gölü analiz sonucu olumsuz çıktığı için uyarılmış yapılmış olup şu anda bu kaynak yeni tahlil sonucu çıkıncaya kadar kullanılmamaktadır.)

Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çeşmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır.

Hatay’ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır.

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