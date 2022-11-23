Hatay Deftur 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hatay Deftur bünyesinde İş Makinesi Operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru başlangıç tarihi itibari ile Hatay ili Defne ilçesinde ikamet ediyor olmak

G sınıfı ehliyet sahibi olmak

En az 5 yıl tecrübe sahibi olmak

Sabıka kaydı bulunmaması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması

Çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engelinin olmaması

En az ortaokul mezunu olmak

35 yaşından gün almamış olmak

Psikoteknik belgesine sahip olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Psikoteknik belgesi

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Diploma fotokopisi

Erkek adaylar için askerlik terhis ya da muaf belgesi