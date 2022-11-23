Hatay Deftur 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Hatay Deftur bünyesinde İş Makinesi Operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru başlangıç tarihi itibari ile Hatay ili Defne ilçesinde ikamet ediyor olmak
G sınıfı ehliyet sahibi olmak
En az 5 yıl tecrübe sahibi olmak
Sabıka kaydı bulunmaması
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması
Çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engelinin olmaması
En az ortaokul mezunu olmak
35 yaşından gün almamış olmak
Psikoteknik belgesine sahip olmak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyet
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Psikoteknik belgesi
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Diploma fotokopisi
Erkek adaylar için askerlik terhis ya da muaf belgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.